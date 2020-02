Trailerhelling Zoutelande mag ook in toeristenseizoen open

video Live: Staatsse­cre­ta­ris Visser door het stof tijdens debat over mariniers­ka­zer­ne, compensa­tie­ge­sprek moet snel beginnen

15:19 DEN HAAG - Staatssecretaris Barbara Visser is tijdens een Kamerdebat over de marinierskazerne door het stof gegaan. Ze bood haar excuses aan voor het feit dat Zeeland niet informeerde over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor Vlissingen. ,,Ik had het anders moeten doen.”