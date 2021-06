Toverwoord voor autoluwe Vlissingse boulevards: verblijfskwaliteit

‘De kleur van de tuin verandert elke dag, dat is het mooie’

20 juni MIDDELBURG - Elke dag is anders, elke dag verandert de tuin van kleur. Dat is juist zo mooi, zegt de 84-jarige Trienke Wams. Ze wijst naar wat rozen. ,,Twee dagen geleden zaten ze nog in de knop, nu bloeien ze volop.”