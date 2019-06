Topkwartaal voor Zeeuwse hotels

De verschillen tussen de seizoenen worden in Zeeland de laatste jaren iets kleiner. Het aantal hotelovernachtingen in het eerste kwartaal van het jaar is het laagst: de piek ligt traditioneel in het tweede en derde kwartaal. Vorig jaar werd bijna 65 procent van de overnachtingen in het tweede en derde kwartaal geboekt, terwijl dat in 2012 nog 69 procent was.