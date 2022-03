Topgitarist Anton Goudsmit komt naar Middelburg

Jazzmusicus Anton Goudsmit (55) is een van de meest invloedrijke gitaristen in Nederland. Hij studeerde in 1994 cum laude af aan het conservatorium van Amsterdam. Op dat moment maakte hij al deel uit van de Big Band van het New Cool Collective. In de loop der jaren heeft Goudsmit in diverse groepen gespeeld en opgetreden. Zo maakte hij deel uit van Vanbinsbergen, Haas & The Guitar Bandits, Trujillo, Vierdag & Vink, later The Ploctones en deelde hij het podium met talloze artiesten als Ramón Valle, Eric Vloeimans en Ernst Reijseger.