Topdrukte bij Albert Heijn XL: ‘Meneer? Meneer! Wilt u alstublieft bij uw winkelwagen blijven?’

Neem me niet kwalijk. Nee, gaat u maar voor. O nou, bedankt hoor. Het blijft stuntelen, boodschappen doen in tijden van corona. Zeker met Pasen op de stoep. Want in de supermarkten is het dit weekend weer ouderwets druk. Op de parkeerplaats van Albert Heijn XL in Vlissingen viel het vrijdagmiddag niet mee een vrij plekje te vinden, in de winkel was het een wirwar van blauwe winkelwagentjes.