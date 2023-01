Toneelvoorstellingen en dakterras maken Museum Scheldewerf nog toegankelijker én gezelliger

De mijlpaal is een beetje geruisloos gepasseerd, maar Museum Scheldewerf staat een jaar op eigen benen. De voormalige Oude Verbandkamer is sinds 1 januari 2022 niet meer in eigendom bij de gemeente Vlissingen, maar behoort aan de Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. Een recordjaar werd het niet, ook al omdat corona in 2022 nog niet helemaal weg was. ,,We hadden vorig jaar 1400 bezoekers, voor corona trokken we vaak rond de 2000 bezoekers. We willen snel weer naar dat aantal toe en op iets langere termijn hopen we structureel meer bezoekers te trekken.”