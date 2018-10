Toeristen wonen maandenlang 'illegaal' in woning Domburg

video Zoeken in de Veerse klei naar kasteel Zandenburg

1 oktober VEERE - De zoektocht naar kasteel Zandenburg bij Veere is zwaar werk. Twee personen zijn nodig om een grondradar en bijbehorende apparatuur over de plakkerige Veerse klei te trekken. Maar het is ook mooi werk, zegt Bram Silkens van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). ,,Want straks kunnen we hopelijk precies zien hoe het ooit roemruchte kasteel erbij lag.”