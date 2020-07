Toeristen in Domburg: ‘Winkelen? Nu even niet. Het is hier veel te vol’

De familie Stout uit Nieuw-Beijerland viert drie weken vakantie in een chalet op minicamping Duinzicht in Domburg. ,,Ik vind het te druk in het centrum”, zegt vader Cornel. ,,Uitgebreid winkelen doen we niet. We eten even een ijsje, en gaan dan snel weer naar de camping. Het is goed dat er coronacoaches rondlopen, maar ik vraag me af of ze echt iets toevoegen. Het is moeilijk om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden.”