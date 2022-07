Toerist vindt informatiepunt Oostkapelle: ‘Aha, hier moet ik dus zijn’

Sinds maandag is haar verhuurbedrijf ook een toeristische informatiepunt. De Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle besloot vorige week dat dat punt er gewoon moest komen omdat de leden merkten dat veel toeristen op zoek zijn naar informatie over Oostkapelle en omgeving. Anderhalf jaar geleden werd de VVV opgeheven en werd de gemeente verantwoordelijk voor het toeristisch gastheerschap maar het lukte niet om dit jaar zo’n punt te realiseren in Oostkapelle. Daarop besloten de ondernemers dat zelf te regelen maar hopen wel op een bijdrage van de gemeente, aldus voorzitter Arjan Maljaars. Zijn collega François de Dreu van de Dorpsraad is ook blij dat het punt er nu is. Volgens hem is daar echt een behoefte aan.