Toekomst Nollebos begin deze zomer bekend, raadsbesluit in juni

Man uit Vrouwenpol­der verdacht van hele serie misdrijven, officier wil hem twee jaar in inrichting

8 april MIDDELBURG - Het lijstje met zaken waar de 27-jarige A. A. uit Vrouwenpolder zich donderdag voor de rechtbank moest verantwoorden was in ieder geval gevarieerd. Laster, smaad, mishandeling, witwassen, rijden onder invloed, tanken zonder te betalen en rijden met ongeldig verklaard rijbewijs. Voor dat alles vond de officier van justitie dat A. de ISD-maatregel moest worden opgelegd: een verblijf van twee jaar in een inrichting voor ‘stelselmatige daders’. In die twee jaar kan A. aan zichzelf werken.