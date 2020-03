Toch weer herdenking oorlogsslachtoffers koopvaardij in Vlissingen

VVD Goes, Middelburg en Tholen en lokale partij Sluis over corona-slui­ting: ‘Laat onderne­mers gemeente­lij­ke belasting later betalen’

11:51 GOES - Ondernemers in Goes, Middelburg en Tholen die worden getroffen door de verregaande corona-maatregelen moeten uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen krijgen. Dat vinden de lokale VVD-fracties in die gemeenten. In Sluis pleit Nieuw Gemeentebelang ook voor uitstel.