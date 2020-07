Toch weer een vakantiedokter op Walcheren

Het tweetal is maandag begonnen en blijft voor vijf weken, aldus de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO). Het fenomeen vakantiedokter werd vorig jaar geïntroduceerd op Walcheren en was een groot succes. Toen was Janneke Kuijlen de vakantiehuisarts. Tegenwoordig runt ze mede de huisartsenpraktijk in Poortvliet. Aangezien het warm maken van huisartsen voor Zeeland één van de aanvullende doelen was bij het halen van een vakantiedokter, was de huisartsencoöperatie daar erg blij mee.

Dit jaar zal zo'n succes uitblijven, want het betreffende huisartsenechtpaar is van plan op korte termijn naar Aruba te vertrekken om daar zorg te gaan verlenen. ,,Maar we zijn heel blij dat ze eerst nog even naar Zeeland willen komen’’, zegt Cora Hubrechsen van de ZHCO. ,,Het was lastig om in een kort tijdsbestek nog iemand te vinden.’’

Spreekuur in het ziekenhuis

Aanvankelijk was namelijk besloten deze zomer geen zomerhuisarts op Walcheren te stationeren vanwege corona. Maar nu er door de versoepelingen toch weer heel veel toeristen komen, is anders besloten. De vakantiedokters houden spreekuur in de praktijk van het ziekenhuis in Vlissingen. Het is volgens Hubrechsen overigens de bedoeling dat zieke toeristen eerst contact zoeken met de huisarts in de plaats waar ze verblijven. Die verwijst hen eventueel door naar de vakantiedokter.