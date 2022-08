Toch veroordeling voor doden Dhubow, hof geeft Vlissinger bijna 2 jaar cel

De fatale steekpartij gebeurde Tweede Kerstdag 2018 in een woning aan de Kasteelstraat in Vlissingen. Abdul Dhubow was daar met de verdachte, een 25-jarige man uit Goes en een 23-jarige Vlissingse. Er ontstond een ruzie tussen de vrouw en de Goesenaar, waarbij Dhubow de boel probeerde te sussen. Daarop kreeg de vrouw weer ruzie met de verdachte. Zij zou daarbij een mes hebben getrokken, de minderjarige pakte dat af en stak daar uiteindelijk Dhubow weer mee in de buik. Het slachtoffer overleed kort erna buiten op straat.

De rechtbank oordeelde in eerste instantie dat niet vast staat wie er nu precies stak. Het hof kwam tot een andere conclusie. De verdachte had het slachtoffer ook nog met een fles op het hoofd geslagen en geschopt. Daarom had de rechtbank wel jeugd-tbs opgelegd. Dat deed het hof niet. Wat de hogere rechter betreft is de jeugd-tbs alleen voorwaardelijk. Dat houdt in dat de man zich wel zal moeten laten behandelen aan zijn psychische problemen. Hij is verslaafd aan cannabis, heeft ADHD en trekken van narcisme. Als hij weigert zich te laten behandelen of de komende twee jaar toch drugs of alcohol gebruikt, loopt hij het risico dat hij alsnog tbs met dwangverpleging krijgt.