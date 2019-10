Toch nog Zwarte Pieten dit jaar in Middelburg, maar wel voor de laatste keer

Weer zin in het leven in de Schelde­straat

11:51 VLISSINGEN - De nieuwe vestiging van stichting De Hoop GGZ/Sta op Zorg in de Scheldestraat in Vlissingen wil mensen weer zin geven in hun leven. Net zoals de dagbesteding deed voor mensen met verstandelijke beperking die Gors daar tot voor kort had. Met dit verschil: De Hoop biedt werkplekken om mensen met psychische, sociale en verslavingsproblemen op de been te krijgen.