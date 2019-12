Toch lagere ozb in Vlissingen

Chendo kreeg ‘bizar veel complimen­ten’ na zijn auditie voor The Voice

10:00 ‘Onwerkelijk’ noemt Chendo Smit uit Middelburg de aandacht die op hem af komt nadat iedereen vorige week vrijdag kon zien dat hij door is naar de Blind Auditions van The voice of Holland. ,,Ik ben zeker 24 uur lang bezig geweest met alle reacties”, lacht hij. ,,Zo kreeg ik veel reacties uit mijn oude musicalgroepje in Goes. Zij wisten nog van vroeger hoe graag ik mee wilde doen.” Alle vier de stoelen draaiden voor hem.