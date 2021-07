Toch een klein beetje kermis in Vlissingen

Exploitant Greetje Kippers kijkt tevreden toe en zegt dat ze zo blij is dat haar draaimolen daar mag staan en draaien. Hoewel de Vlissingse kermis dit jaar niet door mag gaan is er een uitzondering gemaakt voor haar draaimolen. ,,Want op deze attractie komen alleen maar jonge kinderen op af. Zodat het voor iedereen veilig is.”

Greetje Kippers staat al ruim twintig jaar in op de kermis in Vlissingen. Volgens haar is het altijd een goede kermis. Vorig jaar mocht ze echter niet komen. In eerste instantie was ze dit jaar ook niet welkom net als al die andere attracties. ,,Maar niet komen, dat kan niet.” Ze wilde perse naar Vlissingen en het is haar gelukt. ,,Ben zo blij dat wethouder Rens Reijnierse toch akkoord is gegaan.”