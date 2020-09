Time rekent oud-Vlissingse Rebecca Gomperts tot 100 invloedrijkste personen ter wereld

In deze tijden van angst en onzekerheid, schrijft Time in een toelichting, is Gomperts een baken van hoop, omdat ze volhoudt dat een veilige abortus een mensenrecht is. Gomperts is oprichter van Women on Waves, Women on Web en Aid Acces, allemaal bedoeld om vrouwen die vaak in een benarde positie zitten toegang te geven tot medische zorg, en in het bijzonder de mogelijkheid van een abortus.