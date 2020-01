Tim Akkerman speelt in De Drvkkery

Twee kilometer Vlissings archief op transport: Hadden we maar vaker ‘nee, bedankt’ gezegd

20 januari VLISSINGEN - ,,We kunnen niet alles bewaren”, verzucht de Vlissingse archivaris Ad Tramper. ,,Hadden we de afgelopen jaren maar vaker ‘nee bedankt’ gezegd...” Tramper is bezig aan een grote klus. Twee kilometer archief van Vlissingen verkast in 35 ritten met de vrachtwagen naar Middelburg.