TikTokvideo voor doodgestoken Tim al duizenden keren bekeken: ‘Zo wordt hij niet vergeten’

MIDDELBURG - Gevoelig nummer, pakkende tekst. De Middelburgse Esmee van der Steen (18) is blij met de TikTokvideo, die ze speciaal voor haar doodgestoken broertje Tim (15) liet maken. De clip is al ruim 44.000 keer afgespeeld. ,,Zo wordt Tim niet vergeten.’’

Vanwege Tims zestiende verjaardag zocht ze contact met Cos, een Utrechtse rapper en producer die onder veel jongeren bekend is vanwege zijn (muziek)video’s op socialmedia-app TikTok. ,,Het verhaal greep me aan”, zegt TikTokker Cos in de clip over het gesprek met Esmee. Daarna begint hij te zingen over Tim, die in januari overleed aan de gevolgen van een steekpartij in de Middelburgse wijk Dauwendaele.

,,Voor het afscheid van Tim had rapper D-double een nummer gemaakt, dat viral was gegaan onder jongeren. Dat nummer kent iedereen al’’, vertelt Esmee. ,,Voor Tims verjaardag wilde ik weer iets nieuws, zodat hij niet vergeten wordt. Ik sprak met Cos over Tim en daarna kwam hij met dit liedje. Het is een gevoelig nummer. Hij zingt ‘je beste vrienden hebben je in de rug gestoken’, zodat kinderen beseffen wat er is gebeurd.’’

Cos plaatste het liedje op 16 mei op TikTok. Een iets langere versie, die begint met ingesproken tekst van Esmee zelf, werd afgespeeld op Tims school, het Bolwerk in Middelburg. De leiding van de school onthulde op dezelfde dag een grote foto van Tim met een krachtige boodschap tegen zinloos geweld. ,,Heel bijzonder dat de school met een statement kwam’’, zegt Esmee. ,,Het is een confronterende tekst, maar mooi dat het is gedaan.’’

Voor de steekpartij die Tim van der Steen het leven kostte, zitten twee broers (15 en 17 jaar) vast. Beiden worden verdacht van moord.

