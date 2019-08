Tijdelijk minder concerten in De Piek om organisatie Vlissings poppodium te versterken

VLISSINGEN - Poppodium De Piek in Vlissingen gaat de komende maanden wat minder concerten programmeren. Het bestuur geeft even voorrang aan het vinden van vrijwilligers en het versterken van de organisatie. Als dat namelijk niet lukt, dreigt in januari alsnog het einde voor De Piek.

Dit heeft het bestuur zondag bekendgemaakt op een informatie- en wervingsmiddag. ,,We hebben de afgelopen acht maanden vooral ingezet op het programmeren van concerten om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in De Piek en dat daar belangstelling voor is. Dat is heel goed gelukt”, stelde secretaris Henk Postma vast.

,,Maar daardoor hebben we ons ook minder op de organisatie zelf kunnen richten. Dat moet nu alsnog gebeuren. Van de gemeente mogen we hier nog twee jaar blijven, tot 31 augustus 2021. De vraag is of we dat kunnen volhouden. In januari komend jaar beslissen we of we doorgaan. De conclusie kan zijn dat het ons ook niet lukt om De Piek open te houden”, waarschuwde Postma.

Voorzitter Kevin van Gorkom onderstreepte de ernst van de situatie: ,,De vraag die we de komende maanden moeten beantwoorden is: is De Piek echt levensvatbaar? Als we niet meer vrijwilligers vinden, niet meer publiek trekken en niet meer steun krijgen vanuit de samenleving, dan moeten we onszelf afvragen: voor wie doen we het dan?”

Nieuwe gezichten

De boodschap kwam luid en duidelijk over bij de bezoekers van de informatiemiddag. Dat waren niet de bekende en al actieve mensen, stelde Van Gorkom tevreden vast. ,,Ik zie vooral nieuwe gezichten.” En van die nieuwelingen stelde zich ook meteen al een aantal mensen beschikbaar als vrijwilliger. Ook via sociale media dienen zich mensen aan. ,,Soms met een heel open aanbod en met die mensen gaan we de komende weken in gesprek over wat ze concreet kunnen gaan doen. Maar er is ook iemand die thuis hetzelfde mengpaneel heeft als wij in De Piek hebben en die zijn hobby graag bij ons in praktijk wil brengen. Dat is natuurlijk fantastisch.”

De Piek heeft nu een bestuur van vijf mensen, vijf vaste medewerkers en een groep van dertig mensen die af en toe kunnen helpen. Dat is te weinig, vindt het bestuur. Bestuursleden moeten nu zelf ook allerlei praktische taken uitvoeren en dat maakt de organisatie te kwetsbaar. Postma: ,,Daarom gaan we muzikanten die hier optreden nadrukkelijk vragen ons ook als vrijwilliger te helpen.”