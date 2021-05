Tijd van schroot is voorbij: oude Damen-kraan wordt peperduur hotel aan de Maas

Vlissingen rouwt om Emmanuel (13): ‘Er bestond geen vrolijker kind dan hij’

29 mei VLISSINGEN - Zo bruisend als de Bloemenlaan altijd is, zo stil is het er nu. Emmanuel Duru, het ventje dat zelfs bij de grootste chagrijnen een glimlach op het gezicht wist te toveren, is niet meer. Hij is slechts 13 jaar geworden.