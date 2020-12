Tientallen jongeren stoken onrust in Oost-Souburg, politie arresteert twee mensen en bekeurt er tien

Jongen (17) uit Oostdijk aangehou­den voor oproepen tot ongeregeld­he­den op Walcheren

15 december OOSTDIJK - Een 17-jarige jongen uit Oostdijk is vanavond gearresteerd omdat hij via sociale media zou hebben opgeroepen tot ongeregeldheden op Walcheren. De politie heeft daarna op twee locaties in Oostdijk en Rilland zoekingen gedaan. Daarbij is 22 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen.