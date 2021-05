Tientallen jongeren bouwen feest bij Veerse Meer en laten enorme puinhoop achter: Lege bierflessen in het water gegooid

VEERE - Zo'n veertig a vijftig jongeren hebben in de nacht van zaterdag op zondag een enorme puinhoop achtergelaten op een parkeerplaats aan het Veerse Meer bij de Kraayennestweg. De politie trof een flink aantal kratten bier aan en ook was er een vechtpartij geweest. Twaalf jongeren kregen uiteindelijk een bekeuring.

De melding van het feestje kwam aan het begin van de nacht binnen. De parkeerplaats lag toen al bezaaid met lege bierflessen, flessen sterke drank, glasscherven en andere troep. De jongeren werden gesommeerd het terrein te verlaten. De meesten wisten te ontkomen zonder boete.

Een groot aantal bierflessen was ook het Veerse Meer ingegooid. De politie heeft de jongeren die nog aanwezig waren, de rotzooi laten opruimen.

Groot probleem

Het probleem van illegale feestjes in de natuur is al lange tijd een groot probleem in Zeeland. Op afgelegen plekken buiten het zicht van voorbijgangers vinden regelmatig feesten plaats met soms wel tientallen jongeren.

Waterschap Scheldestromen is de reeks vernielingen rond het Veerse Meer al lange tijd beu. Vorige maand werd een gloednieuwe waterskisteiger bij de Veerse recreatiehaven Oostwatering al na één dag in brand gestoken. De schade loopt in de duizenden euro’s.

Ook elders wordt het waterschap in toenemende mate geconfronteerd met vernielingen, zoals het omknakken van bomen en het verbuigen van verkeersborden. Ook zijn er complete picknicksets afgebrand. Verder is er sprake van diefstal, van onder meer zonnepanelen en verkeerstellers. Er worden ook gebouwen beklad en het waterschap vindt steeds meer zwerfvuil in bermen en sloten. Dan gaat het meestal om huisvuil, maar ook drugsafval wordt af en toe aangetroffen en zelfs ladingen autobanden. Het waterschap doet van elke vernieling aangifte bij de politie.

Ook de boswachters van Staatsbosbeheer schrikken regelmatig van wat ze aantreffen in de natuurgebieden. De meldingen van overlast stapelden zich sinds het begin van de coronacrisis op. Sinds cafés en discotheken dicht zijn is het een stuk drukker in de bossen met jongeren.Een deel van hen zoekt nu ‘ontspanning’ in de natuur, maar heeft moeite met de daar geldende regels. Vooral ‘s nachts wil het nog wel eens escaleren, uit het zicht van de buitenwereld,liet boswachter Karel Leeftink eerder al weten tegen deze krant. Er zijn al vele tientallen boetes uitgedeeld.