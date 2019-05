Tientallen huizen in Cleene Hooge zijn nodig, vindt college Middelburg

MIDDELBURG - In de Cleene Hooge aan de rand van Middelburg moeten tussen de 29 en 80 huizen komen. Dat is de enige manier om te voorkomen dat de miljoenenverliezen nog verder oplopen, stelt het college van B en W. Niks bouwen, zoals omwonenden willen, is daarom geen optie.

Het college van B en W heeft dinsdag financieel een duidelijke grens getrokken: er is al gerekend op een verlies van 6,8 miljoen euro op de Cleene Hooge en daar moet het bij blijven. Dat kan alleen door in het gebied toch huizen te bouwen.

Desastreus

De Stichting De Cleene Hooge reageert ‘met zeer grote teleurstelling’ op het standpunt van het college, zegt bestuurslid Jan Hendrikse. ,,Dit is desastreus voor het landschap en het uitzicht. Het geld wint het van de waarde van het landschap.”

De stichting pleit - gesteund door veel omwonenden - voor de zogenoemde 0-variant, waarin helemaal geen huizen worden gebouwd. Dat heeft zij vorige week nog in een brief aan de gemeente duidelijk gemaakt. Maar dan loopt het verlies op tot 11,3 miljoen euro.

Het bureau StadgoedLandgoed heeft behalve die 0-variant nog zes opties uitgewerkt, met steeds iets meer huizen. Volgens het college kan de gemeente pas ‘tussen variant 4 en 5' een groter verlies voorkomen. B en W spreken echter geen voorkeur uit voor een variant. ,,We geven wel een aantal kaders aan”, zegt wethouder Chris Dekker.

Natuur

Het eerste uitgangspunt is dus geld. Een ander is dat de natuur in de Cleene Hooge verder wordt versterkt. Dekker: ,,Die investeringen moeten we terugverdienen met de bouw van huizen. Maar omgekeerd geldt: als investeren in natuur geld oplevert, dan kunnen we volstaan met minder huizen.”

Hoeveel woningen er komen, hangt bovendien af van het soort huizen. Worden het alleen grote dure landhuizen, dan zijn er minder nodig omdat die meer geld opleveren. Moeten er ook goedkopere woningen komen, dan neemt het aantal huizen toe.

Praten

Het college wil met de Stichting De Cleene Hooge en omwonenden gaan praten over de exacte invulling van het gebied. ,,Daarom maken we zelf nu ook nog geen keuze”, verklaart Dekker. ,,We willen flexibel blijven.” De stichting wil ook blijven meedenken over de toekomst.

Dekker gaat ervan uit dat tachtig procent van het gebied open blijft. Dat open gebied wordt wel beschouwd als een ruilobject. Als voor de aanleg van Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden en de draaiing van de landingsbaan van Vliegveld Midden-Zeeland landbouwgrond of natuurgebied moet verdwijnen, kan de Cleene Hooge als compensatie dienen.

De gemeenteraad moet in juni een besluit nemen over de Cleene Hooge. ,,Maar haast met bouwen hebben we niet”, merkt Dekker op. ,,De helft moet klaar zijn voor 2025, de rest voor 2030.”

Volledig scherm Variant 4 © StadgoedLandgoed