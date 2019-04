Tientallen bekeuringen, één aanhouding bij verkeerscontrole Vlissingen

Scheepsbou­wer Damen lijdt verlies, maar maakt zich nog geen grote zorgen

18 april VLISSINGEN - Damen Shipyards Group heeft vorig jaar een verlies van 17 miljoen euro geleden. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat de scheepsbouwer, met ook een grote vestiging in Vlissingen, rode cijfers in zijn boeken noteert.