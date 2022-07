Tientallen auto's weggesleept vanwege City of Dance

Ongeveer 60 auto's zijn door Kuzee autoberging & transport weggesleept in verband met het City of Dance Weekend. Op het terrein aan de Oude Veerseweg mocht vanaf donderdag 18.00 uur niet meer worden geparkeerd. Volgens de gemeente is dit een aantal weken geleden al aangegeven, maar kennelijk hadden niet alle automobilisten dat meegekregen. De voertuigen die zijn weggesleept, zijn verplaatst naar de Loskade in Middelburg. De eigenaren kunnen daar hun auto - zonder verdere problemen - ophalen.