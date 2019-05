Tieners die hondenschool Domburg vernielden, gaan de boel repareren

LPM: Middel­burgs afvalbe­leid is tegenstrij­dig

11:46 MIDDELBURG - ‘Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Middelburg is tegenstrijdig en de brief die de gemeente daar over rondstuurde zorgt eerder voor verwarring dan dat die uitleg geeft.’ De LPM in Middelburg is niet te spreken over de nieuwe manier van afval inzamelen.