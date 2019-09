Tiener vermist in Aagtekerke: donkerblauwe jas, zwarte klompen

Update 16:50 ‘Stop met vooruit­schui­ven mariniers­ka­zer­ne’

16:49 VLISSINGEN - Zeeuwse overheden en marinepersoneel vinden dat over de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen snel duidelijkheid moet komen. Zeeland wil weten wanneer de eerste spade de grond in gaat. Maar de vereniging van marineofficieren KVMO wil dat de bakens worden verzet en in Zeeland een multifunctionele kazerne.