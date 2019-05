Tien tips voor bezoek Bevrijdingsfestival Vlissingen: Vergeet vooral plu en poncho niet!

1. Plu en poncho

Was het vorig jaar nog fraai, zonnig weer, morgen wordt het regenachtig en koud. Plu en poncho zullen geen overbodige luxe zijn. ,,Bevrijdingsfestivals gaan het zwaar te verduren krijgen’’, meldt Weerplaza. ,,Van tijd tot tijd kan het flink door plenzen. Tijdens die buien is de gevoelstemperatuur maar 2 tot 5 graden.’’

Volledig scherm © Thinkstock

2. Géén extra late trein

De organisatie houdt rekening met vele duizenden bezoekers. Wie parkeerstress wil vermijden, doet er goed aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Maar let op: Zondag rijdt er geen extra late trein na afloop van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. De laatste trein vertrekt volgens de normale dienstregeling om 23.22 uur. Wie met de trein naar huis wil gaan, kan de laatste optredens dus niet meemaken.

Volledig scherm Het station in Vlissingen. © Eldridge Pentury

3. Laat glaswerk en blikjes thuis.

Zelf een krat bier meeslepen naar het festival heeft geen zin. Glas is niet toegestaan, net zo min als blikjes. Alcohol meenemen is sowieso taboe. Plastic flesjes worden wel toegestaan.Het festival maakt zich hard tegen zwerfafval. ,,Dus help mee en gooi je afval in de prullenbak! Ook kan je een hele stapel lege bekers inleveren bij het inleverpunt in ruil voor festivalmuntjes. ⭐️1 meter bekers = 2 muntjes, ⭐️50 cm bekers = 1 muntje, ⭐️25 cm bekers = 0,5 muntje. Het inleverpunt is op een centrale plek op het terrein, naast de Four Freedom Stage. (einde Spuistraat richting Bellamypark).

4. Oordoppen

Hoe leuk ook, een festivalbezoek kan een forse aanslag op het gehoor betekenen. Overweeg daarom oordoppen te dragen.

5. Van Davina Michelle tot ‘Hazes’

Martijn Fischer, Kraak & Smaak en de dj’s Curbi en Deepend zijn de belangrijkste artiesten op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Maar ook Davina Michelle en Maan zijn morgen in Vlissingen. Op het hoofdpodium in Vlissingen begint de Duitse band Jamaram met reggae, dub en afrobeat. Dan volgt zangeres Davina Michelle. Zangeres Maan is een van de ambassadeurs die per helikopter langs Nederlandse bevrijdingsfestivals vliegt. Zij landt ook in Vlissingen. Daarna volgt het producerstrio Kraak & Smaak. Na de Belgische band Cookies and Cream sluit Martijn Fischer het festival af. Hij is de populairste vertolker van het oeuvre van André Hazes.

Volledig scherm Davina Michelle © Marcel van Dorst

6. Van Randwijklezing

De Van Randwijklezing is sinds 2005 onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. In de lezing staan de begrippen vrijheid en verdraagzaamheid centraal. Eerdere sprekers waren onder anderen Jan Marijnissen, Alexander Pechtold, Henk Vonhoff, Job Cohen, prinses Mabel, Max van der Stoel, Kader Abdolah, Ernst Hirsch Ballin, Heleen Dupuis en Peter Vandermeersch. De lezing is genoemd naar schrijver, journalist en verzetsheld H.M. van Randwijk (1909-1966). Hij was tijdens de oorlog de stuwende kracht achter het illegale blad Vrij Nederland. De Van Randwijklezing wordt morgen uitgesproken door Lilian Gonçalves–Ho Kang You om 12.00 uur in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Volledig scherm Lilian Gonçalves- Ho Kang You © Marlies Wessels

7. Songs of Freedom

Deejay Domien Verschuuren is dit jaar de presentator op het hoofdpodium. Hij zal ook een kort DJ-optreden geven. Vanaf 17.00 uur, na het zogeheten 5voor5-moment, draait hij zijn ‘Songs of Freedom’. De 31-jarige Verschuuren werkte jarenlang bij 3FM, waar hij in 2016 het ochtendprogramma overnam van Giel Beelen. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Qmusic. Hij presenteert daar onder meer elke vrijdag de Nederlandse Top 40.

Volledig scherm Domien Verschuuren © ANP Kippa

8. Goese DJ ROANO

In een paar maanden tijd van een frisfeest in Heinkenszand naar de hipste clubs in binnen- en buitenland. De ster van DJ ROANO uit Goes rijst snel. Morgen draait hij op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. ,,Dat is een droom die uitkomt’’, zegt hij. Dat hij in Vlissingen mag draaien op het Liberty Dance Stage in de Spuikom noemt de Goesenaar een voorlopig hoogtepunt uit zijn nog jonge carrière als Urban-dj.

Volledig scherm Roan Kole alias DJ Roano © Johan Van Der Heijden

9. Liberty Peach en Meezingfeest

Na het succes van vorig jaar keert Liberty Peach ‘s middags terug op het ‘Malala Plein’ (Nieuwendijk), met optredens van DJ Leesa, Double J, Alan Serano, Tempo, Isabel Provoost, Stiekz en Team Peach. ‘s Avonds is daar het 100% NL Meezingfeest.

10. Vredesvlam brandt niet