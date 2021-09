Tien tips over dode man (23) in brandgang Vlissingen

De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer, dat woonachtig was in Barendrecht, met geweld om het leven is gebracht. Vijftien tot twintig rechercheurs maken deel uit van het Team Grootschalige Opsporing (TOG) dat de onderste steen boven probeert te krijgen.

Het is volgens woordvoerder Willem Jan Uytdehage te vroeg om nu al naar buiten te brengen onder welke omstandigheden de man vrijdag is precies aangetroffen. Ook vertelt de politie nog niet hóe het slachtoffer om het leven is gekomen en of er al verdachten in beeld zijn. ,,Alles in het belang van het onderzoek.’’