Tien jaar Jeugdraad Veere: samen naar de sneeuw

MIDDELBURG - Levendige jongerenraden zijn zeldzaam in Zeeland. Maar die van Veere, tien jaar jong, is springlevend. En die viert dat op ski's in de sneeuw.

De twaalf jeugdraadleden van de gemeente Veere weten dat ze een bus voor de Skidôme wel vol krijgen met Veerse jongeren. Vrijdag 9 februari gaan ze weer een avond de kunstsneeuw in. Een week tevoren is het serieus werk: dan presenteert de jeugdraad zich bij de gemeenteraad voor een kennismaking. Want de raad is de laatste tijd zozeer ververst met nieuwe leden dat kennismaken geen overbodige luxe is, weet Sandra van der Linde van stichting Welzijn Veere, een van de begeleiders van de raad. Want de gemeenteraad, en zeker de nieuwe van na de verkiezingen in maart, gaat vaker van de jeugdraad horen.

Bezetting

Al zeventig Veerse jongeren maakten het afgelopen decennium deel uit van de jeugdraad. De duurrecordhouders zijn tot nu toe Judith Caljouw en Mike Minderhoud, die zes jaar hun jeugdraadzetels hielden. Van de huidige bezetting is Quinty van Gemert (17) uit Biggekerke met haar 2,5 jaar zo'n beetje het langstzittende lid. ,,Ik ben wel van dingen regelen en organiseren", weet ze inmiddels van zichzelf. Marissa Riemens (15) uit Serooskerke is een half jaar geleden aangetreden als nieuwste lid. ,,Ik hoorde van Chylia over de raad. Het is wel gezellig eens ergens anders heen te gaan en nieuwe mensen te leren kennen. Ik ben best verlegen. Maar dat heb ik in de jeugdraad niet meer."

In totaal zijn ze met zijn twaalven, vijf jongens en zeven meiden. Vergaderen doen ze ongeveer eens per maand in het kantoor van SWV in Oostkapelle, maar onderling hebben ze zowat wekelijks contact. Vijf leden zitten op CSW Van de Perre in Middelburg, zijn doen donderdagmiddag in een leeg leslokaal het woord.

Werkgroepen

De jeugdraad adviseert op verzoek en ongevraagd het gemeentebestuur. Over de keuze van nieuwe speeltoestellen, maar ook over de Drank- en horecawet, de horeca-openingstijden, jeugdhonken, veilige fietsroutes, cyberpesten en meer. Dat gaat in de komende tijd vaker gebeuren, vanuit de nieuwe werkgroep 'Advies'. Er zijn nog drie werkgroepen, 'Voor elkaar' die acties en inzamelingen organiseert voor goede doelen; 'Actief' zet twee jeugdevenementen per jaar op touw en 'Eropuit' organiseert jaarlijks twee uitstapjes, waaronder een trip naar een pretpark.