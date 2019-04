Tien automobilisten verliezen rijbewijs bij controle in Middelburg en Vlissingen

College Vlissingen houdt vast aan Veers strandbe­heer

10:30 VLISSINGEN - Er zijn fouten gemaakt, er was een ‘slip of the pen’ bij de burgemeester en er moet nog onderzocht worden of het Vlissingse college zonder de gemeenteraad het strandbeheer bij Stichting Strandexploitatie Veere als enige partij mag gunnen. Dat gaf burgemeester Bas van den Tillaar donderdag toe. Maar alle kritiek die de oppositiepartijen in de extra raadsvergadering spuiden, vond Van den Tillaar te weerleggen.