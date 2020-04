Tiago (7) krijgt nu boeken in een tas; corona heeft zijn voorlezer buiten de deur gezet

video Zanger Marco Paulo: ‘Als ik tijdens mijn optreden zie dat ouderen huilen of lachen, maakt dat veel in me los’

13:16 MIDDELBURG - Samen feesten, zoals zijn single uit 2014 heet, zit er nu even niet in. Toch zit zanger Marco Paulo niet stil. In deze coronatijd treedt hij gratis op bij verpleeg- en verzorgingshuizen in de hele provincie. Een avontuur met emotionele momenten, vertelt hij. ,,De één staat met tranen in de ogen, de ander lacht of danst. Dat doet veel met me.”