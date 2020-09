Thomas Rosenboom is jurylid bij Film by the Sea: ‘Ik ben de drang om te schrijven helemaal kwijt’

In 2010 was hij bij de openingsavond van Film by the Sea, toen The American van Anton Corbijn in première ging. In de zaal werden, in afwachting van de film, beelden van de rode loper vertoond. ,,Ik ging ervan uit dat die beelden met vertraging werden uitgezonden”, zegt Thomas Rosenboom (64). ,,Dat gaf mij een kinderlijke opwinding: straks komen wij in beeld!”