Thom Ummels gelooft in Trump maar niet in corona: ‘Mensen zijn goedgelovig’

Hij wil niet van een uitkering leven, maar in de Zeeuwse horeca had hij het snel gezien. ,,Ik heb 23 jaar ervaring in zaken door het hele land. De Zeeuwse horeca is verschrikkelijk. Je wordt overal beter behandeld dan hier. Ik heb er 2,5 jaar lang alles van meegekregen. Je bent een Ali Express-wegwerp-product. De horeca in de Randstad is voor een werknemer het allerbeste. Daar is personeelsbeleid veel beter ontwikkeld. Het ligt aan de toeristensector. Die gasten zijn hier even, maar komen toch niet terug.”