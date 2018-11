Therapeut Hermann Hehemann: ‘Wie echt reïncarnatietherapie wil, heeft geen zorgverzekeraar nodig’

‘Arduin regionale tak van zorginstel­ling ’s Heeren Loo’

28 november VIANEN – Het is de bedoeling dat zorgorganisatie Arduin op termijn de Zeeuwse afdeling van zorginstelling ’s Heeren Loo uit Amersfoort wordt. Of de naam van Arduin blijft bestaan, is nog niet helemaal zeker. ,,Daar is nog geen beslissing over genomen”, laat woordvoerder Paul Vermeij weten. ,,Wat wel zeker is, is dat we het Zeeuwse karakter willen behouden.”