The Voice of Holland hoeft van mij niet meer

Afschieten damherten mag van GS

Damherten in de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren mogen van GS tot en met 31 december 2025 afgeschoten worden van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. Gedeputeerde Staten willen de Faunabeheereenheid Zeeland daar in het kader van de nieuwe Omgevingswet ontheffing voor verlenen. Ook nu is daar al een vrijstelling voor, maar die komt te vervallen als de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 intreedt. De populatie is nu te groot voor het gebied en ze veroorzaken regelmatig schade.

10:47