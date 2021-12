Tevredenheid alom na korte zomer met matig zwemweer. ‘Dik tevreden over wat Julianabad voor elkaar heeft gekregen’

ARNEMUIDEN - De waterratjes van Arnemuiden waren natuurlijk heel blij dat het Julianabad na vijf jaar weer open ging. Terugkijkend is ook wethouder Chris Simons ‘dik tevreden’ over het eerste seizoen van het zwembad-nieuwe-stijl. ,,Wat ze voor elkaar hebben gekregen is echt prachtig.”