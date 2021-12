Teut worden in een asielzoekerscentrum, mag dat? Een bewoner van het AZC Middelburg weet het antwoord

Illegaal vuurwerk gevonden in woning Oost-Sou­burg

OOST-SOUBURG - In een woning in de Ahornstraat in Oost-Souburg is vandaag illegaal vuurwerk gevonden door de politie. Na diverse overlastmeldingen ging een speciaal vuurwerkteam poolshoogte nemen en werden shells en cobra's aangetroffen.

