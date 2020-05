Terug naar school: ‘Ik heb heel veel zin in spelling’

Dochter Noortje (9, groep 5) en zoon Marijn (12, groep 8) gaan - net als hun mede-scholieren - elke dag hun bureau en stoel met een doekje keurig schoonmaken, legt Dieleman uit. Heijstek was al blij met de inzet van haar kinderen in het huishouden. ,,Ik had al niet te klagen. Ze hebben zich keurig gedragen tijdens de weken dat ze niet naar school konden. Als ze straks ook nog in huis poetsen, kan ik helemaal tevreden zijn”, lacht ze.

Evenals andere ouders is Karlijn Heijstek blij dat de leerkrachten van de Frans Naereboutschool er in zijn geslaagd om een systeem uit te dokteren, waarbij goed én veilig les kan worden gegeven in het schoolgebouw. Directeur Dieleman: ,,We hebben er voor gekozen om alle groepen les te geven, maar dagelijks slechts de helft van de groepen in de lokalen toe te laten. Daardoor kunnen we als school geheel in bedrijf en kunnen we afstand houden.”