Terrassen zingen mee met Middelburg Vólkoren

Voor de Nieuwe Kerk bladert Hans Nieuwenhuijsen door het programmaboekje. Het is even wennen. Van de frisse kerk, naar de warmte buitenlucht. Nieuwenhuijsen weet precies wat hij vandaag wil zien: zoveel mogelijk klassieke koren. In het boekje heeft hij de @hoc Singers uit ’s-Heer Abtskerke en gemengd koor Przyjazn uit het Brabantse Hooge Zwaluwe aangekruist.

,,Zelf speel ik in een klassiek koor, vandaar de voorliefde voor klassiek”, zegt hij. ,,Het is echt genieten, een dag als deze. Met zoveel koren op prachtige historische locaties.” Het zonovergoten weer maakt dat rond de middag alle terrassen rond Plein 40-45 en de Markt tot de laatste stoel zijn gevuld. Vanaf daar zingt het publiek mee met de bekende popliedjes van Whatever.

Laten verrassen

Vlaming Bart Perdieus heeft de verkoeling opgezocht in de middeleeuwse Kloostergangen van het Abdijcomplex. Voor het eerst in jaren maakt hij Middelburg Vólkoren als toeschouwer mee. Een geheel nieuwe ervaring, zegt hij. ,,We gaan vandaag de koren af die we niet kennen en laten ons verrassen. Fijn is ook dat je nu een keer echt de tijd hebt om op je gemak te zitten luisteren.”

Perdieus wil ook zeker even in de Sterrenwacht gaan kijken. Daar is hij niet eerder geweest. Aan het jaarlijkse korenfestival doen dit jaar 165 koren mee, verdeeld over 27 locaties. Ruim twintig minder dan vorig jaar, toen een recordaantal van 186 koren neerstreek in Middelburg. Reden is het Hemelvaartweekend, denkt Marin van den Berge, die op de Markt de dag aan elkaar praat.

Hoogtepunt

Nog altijd trekt het festival bijna 6.000 koorleden naar het centrum van Middelburg. Een festival waar koren voor op de wachtlijst staan. Zoals Re-Flax uit Hendrik-Ido-Ambacht. ,,We zijn dit jaar voor het eerst ingeloot”, zegt Jeffrey van der Vegt. ,,Het is een van de hoogtepunten waar je samen naar toe werkt.”

Piet Romijn uit Kloetinge kan dat beamen. Hij geniet van het optreden van zanggroep Memories, dat nummers speelt van artiesten uit de jaren vijftig en zestig, zoals Cliff Richard en Doris Day. De dames, gekleed in jaren vijftig jurkjes, doen het goed bij het publiek. ,,Het leuke van Vólkoren is dat je nu eens aan een breed publiek kunt laten zien waar je een heel jaar voor repeteert.”