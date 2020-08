Terrassen op het bijveld en nadenken over kachels bij Veerse sportclubs

De clubs zijn blij met de uitbreiding, die voorlopig geldt tot 1 januari. ,,We hebben de gemeente er zelf om gevraagd", zegt voorzitter Ad Coppoolse van VV Oostkapelle. ,, De samenwerking met de gemeente verloopt erg goed.” Zaterdag lopen er 150 mensen rond bij de wedstrijd tegen Heerjansdam, schat hij. Zolang het weer goed is en de wedstrijden niet heel belangrijk, is er geen probleem met de toeschouwerslimiet en de anderhalve meter-regel. ,,Maar als we een derby spelen tegen Serooskerke, dan moeten we onderling iets afspreken.” De club werkt al met genummerde toegangsbewijzen. Coppoolse hoopt op een mooi najaar, maar ziet de kou en regen ook al komen. ,,We zullen iets moeten doen. Daar gaan we met het bestuur over nadenken.”