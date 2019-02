Terminale brandweerman krijgt indrukwekkende erehaag van collega's in Oost-Souburg

Stankover­last tussen Vlissingen en Goes: ‘Het stinkt naar rotte eieren’

21:39 VLISSINGEN - Verschillende bewoners die in de omgeving van de A58 tussen Vlissingen en Goes wonen, klagen dinsdagavond over stankoverlast. ,,Het is niet te harden, het stinkt naar rotte eieren”, klaagt Anita, bewoonster in de wijk Mortiere in Middelburg. ,,Ik wilde naar buiten gaan om de hond uit te laten maar het was niet te doen.”