Teleurstelling in Arnemuiden ondanks steun voor reddingsplan zwembad

Hond Otje afgemaakt na beet in gezicht. Vlissingse: ‘Ik voel me niet vrouwelijk meer’

15:35 VLISSINGEN - De stafford die op 7 april een vrouw in het gezicht beet in de Vincent van Goghlaan in Vlissingen wordt afgemaakt. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag besloten. De eigenaar krijgt een taakstraf van 180 uur en mag twee jaar geen dieren houden.