Tekort studentenkamers in Zeeland was niet voorzien. ‘Meer studenten dan verwacht’

video Studenten wonen door kamerte­kort in Vlissings hotel: ontbijt is gratis, avondeten voor 8,50 euro

2 september VLISSINGEN - Ines is blij met de grote ramen, want daardoor heeft ze a lot of light in haar kamer. De studente uit Italië verblijft de komende vijf maanden in Stad & Strandhotel Elisabeth in Vlissingen, evenals 28 andere studenten van Hogeschool Zeeland.