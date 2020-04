Tekeningen van kinderboekenschrijver Wim Hofman te zien op website MuZEEum

Corona is de nekslag voor restau­rants bij Noordzee Residence Dishoek: ‘Dit is de prijs die we betalen voor onze veiligheid’

1 april DISHOEK - De coronacrisis is de nekslag voor restaurants De Dis en Fish & Chips Bakkeljauw, parkwinkel 't Hoekje en ijssalon Vicolo in Dishoek. De horeca- en winkelvoorziening voor Largo vakantiepark Noordzee Residence Dishoek is dinsdag failliet verklaard. Curator Benne van Leeuwen in Goes houdt zijn hart vast. ,,Dit is de opmaat tot veel meer. Dat baart me zorgen.”