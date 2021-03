‘Tegenstanders van parkeerbeleid Veere niet monddood maken’

Reportage - video Een kijkje in de atoom­schuil­kel­der in Middelburg: in een tijdcapsu­le naar de Koude Oorlog

20 maart Alsof je bijna vijftig jaar terug in de tijd stapt. In de atoomschuilkelder onder het HZ-gebouw aan het Groene Woud in Middelburg herleeft de Koude Oorlog. Bunkerdeskundige Hans Sakkers uit Koudekerke geeft een rondleiding langs telexen, vergeelde stapelbedden, luchtfilters en stapels asbakken.