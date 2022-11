Tegenkultuur: hoe de jeugd taboes doorbrak via alternatieve blaadjes

de agenda Vijftiende editie Popronde Middelburg heeft weer veel nieuwe bands in petto

In tegenstelling tot veel evenementen, had de Popronde in Middelburg vorig jaar nog wel een editie. Dat was net voor het land weer in lockdown ging. Maar polsbandjes en entree zijn dit jaar niet meer nodig. Het wordt op 10 november een Popronde als vanouds.

