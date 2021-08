Teeken Akademie Middelburg wil stadstekenaar nieuw leven inblazen: ‘Klim maar in de toren en teken het stadsleven’

In de traditie van de huidige stadsdichter, en verder terug in de tijd de stadstimmerman, wil de Teeken Akademie Middelburg ook de stadstekenaar nieuw leven inblazen. En later misschien ook dorpstekenaars. ,,In de gemeente Veere, op Schouwen of Tholen en verder zelfs”, verklapt Liesbeth Labeur. Zij is kunstenaar en bestuurslid van de Stichting Teeken Akademie Middelburg. ,,We hopen dat het als een olievlek over Zeeland uitvloeit. En dit is het begin van veel meer.”