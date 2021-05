Teamleider Nehalennia: ‘Ze stonden huilend aan mijn bureau: mag ik alsjeblieft weer elke dag naar school?’

Update 12.00 Auto uitgebrand na eenzijdig ongeluk in Arnemuiden

30 mei ARNEMUIDEN - Op de Derringmoerweg in Arnemuiden is zaterdagavond een Mercedes uit de bocht gevlogen en in brand gevlogen. De hulpdiensten, die met spoed uitrukten, kregen in eerste instantie door dat er een van de twee inzittenden gewond zou zijn, maar dat bleek niet het geval.